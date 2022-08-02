Скандал в Аргентині: футболіст підбіг ззаду та вдарив кулаком у голову арбітриню (відео)

Під час одного з ігрових епізодів один із футболістів сфолив у центрі поля і після свистка судді вибив м'яч за поле.

Зустріч обслуговувала жінка, яка справедливо показала жовту картку гравцю "Гарменсе" за удар м'яча після свистка.

Як наслідок, в результаті цього виникла словісна суперечка на полі, яка переросла в невелику бійку. Футболіст, що отримав жовту картку, почав слівно ображати суддю і та показала йому червону картку, вилучивши з поля. Поки дівчина записувала прізвище футболіста у блокноті, той підло підбіг ззаду до рефері та вдарив її кулаком по голові.

До вашої уваги відео з цим ганебним вчинком.

Cobarde agresión a una mujer árbitro de un futbolista en el partido de reserva Independencia ante Garmense, correspondiente a la Liga de Tres Arroyos.

*️⃣La víctima es Dalma Cortadi y el autor del hecho, Cristian Tirone. pic.twitter.com/a5wZT6QKLv — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2022

На поле одразу вибігли представники поліції та затримали неадекватного футболіста. Матч було припинено, а дівчину-арбітра доправили до лікарні. Після огляду її відпустили.

Зазначимо, що за ції дії на гравця може чекати навіть пожиттєва дискваліфікація. Арбітриня, своєю чергою, після нападу заявила, що має намір висунути звинувачення на адресу 34-річного футболіста.

"Я трохи приголомшена після того, що сталося, але в іншому все гаразд, і я отримую підтримку колег та сім'ї. Лікарі сказали мені відпочивати. Я все ще не можу змиритися з тим, що сталося. Все, що я хочу, це відновити справедливість.

Стать і чи це було зроблено чоловіком чи жінкою, тут не має значення. Важливо те, що такого рівня агресії немає ні у футболі, ні деінде. Таким людям, як ця людина, не місце у футболі", - сказала постраждала.