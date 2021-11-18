Скандал в українському хокеї: "Донбасу" загрожує технічна поразка у виграному матчі УХЛ - що відомо

Скандал в українському хокеї: "Донбасу" загрожує технічна поразка у виграному матчі УХЛ - що відомо

Донецький клуб бойкотував "бан" своїх гравців і випустив їх у поєдинку національного чемпіонату.

Війна в українському хокеї не втихає. Після того, як Федерація хокею України (ФХУ) відсторонила 6 гравців "Донбасу", які самовільно залишили розташування національної команди напередодні міжнародного товариського турніру Euro Ice Hockey Challenge, донецький клуб не погодився з цим рішенням і випустив їх на лід у наступному матчі УХЛ

Раніше відсторонені від офіційних поєдинків на час проведення розслідування були хокеїсти "Донбасу" Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор Захаров, Олександр Пересунько, Микита Буценко та Ілля Коренчук.

Однак керівництво "Донбасу" заявило, що "бан", накладений на гравців клубу, є порушенням трудового законодавства та збирається звернутися до суду.

"Гравці хокеїного клубу "Донбас" та інших клубів не є працівниками ФХУ, тобто не мають трудових відносин з федерацією. Основним місцем роботи хокеїстів є саме хокейні клуби та будь-яка перешкода у контексті виконання трудових зобов'язань повинна розглядатися як грубе порушення трудових відносин та може стати предметом судових розглядів", - зазначив генеральний директор "Донбасу" Федір Іллєнко.

Проігнорувавши рішення ФХУ, "Донбас" з 6 дискваліфікованими гравцями у складі обіграв "Дніпро" (3:1). Але тепер перемога донецького клубу повинна бути анульована. Раніше ФХУ вже присудила технічну поразку " Краматорську" , оскільки ще один дискваліфікований з тієї ж причини хокеїст Павло Таран вийшов на матч із "Соколом".

Скандал в українському хокеї: з чого все почалося

Рішення відкликати своїх хокеїстів зі збірної України було ухвалено Колесніковим після засідання загальних зборів УХЛ. У федерації хокею зазначили, що Колесніков "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів.

Не став виконувати наказ Колеснікова лише один гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

За інформацією XSport, шість українських клубів, серед яких "Донбас" та "Краматорськ", ухвалили рішення заснувати нову організацію - хокейну Суперлігу. До неї також увійшли "Білий Барс", МХК "Динамо", "Маріуполь" та "Молода Гвардія".

На товариському турнірі в Будапешті збірна України провела два матчі, в яких поступилися Італії (3:4 за булітами) та Угорщині (1:2), посівши третє місце.

Від 25 квітня до 1 травня 2022 року "синьо-жовті" візьмуть участь у Чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, який відбудеться в польському Катовіце. Суперниками України будуть Польща, Естонія, Японія, Литва та Сербія.