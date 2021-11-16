Скандал в українському хокеї: ФХУ покарала гравців, які "втекли" зі збірної України

Скандал в українському хокеї: ФХУ покарала гравців, які "втекли" зі збірної України

Сімох хокеїстів було відсторонено від офіційних матчів на період розслідування.

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України покарав 7 гравців , які самовільно залишили розташування національної команди напередодні міжнародного товариського турніру Euro Ice Hockey Challenge.

Вони відсторонені від офіційних поєдинків на час проведення розслідування, повідомляється на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, за день до початку турніру хокеїсти "Донбасу" - Пилип Пангелов-Юлдашев, Віталій Андрейків, Віктор Захаров, Олександр Пересунько, Микита Буценко та Ілля Коренчук, а також гравець "Краматорська" Павло Таран залишили розташування збірної після того, як таке розпорядження дав президент "Донбасу" Борис Колесніков.

Рішення відкликати своїх хокеїстів зі збірної України було ухвалено Колесніковим після засідання загальних зборів УХЛ. У федерації хокею зазначили, що Колесніков "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів.

Не став виконувати наказ Колеснікова лише один гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

За інформацією XSport, шість українських клубів, серед яких "Донбас" та "Краматорськ", ухвалили рішення заснувати нову організацію - хокейну Суперлігу. До неї також увійшли "Білий Барс", МХК "Динамо", "Маріуполь" та "Молода Гвардія".

На товариському турнірі в Будапешті збірна України провела два матчі, в яких поступилися Італії (3:4 за булітами) та Угорщині (1:2), посівши третє місце.

Від 25 квітня до 1 травня 2022 року "синьо-жовті" візьмуть участь у Чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, який відбудеться в польському Катовіце. Суперниками України будуть Польща, Естонія, Японія, Литва та Сербія.

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