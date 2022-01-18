Скандал в українському хокеї: ФХУ відсторонила від змагань 171 особу

Федерація покарала порушників правил.

Федерація хокею України усунула на невизначений термін усіх осіб, причетних до організації матчів української хокейної Суперліги.

"ФХУ ухвалила застосувати до організаторів та учасників заходу "Хокейна Суперліга України" дисциплінарну санкцію у вигляді дискваліфікації з поточних офіційних змагань з хокею з шайбою сезону 2021-2022 років та виключення на невизначений термін з числа учасників майбутніх офіційних спортивних заходів з хокею з шайбою, організація яких здійснюється прямо та/або опосередковано Федерацією хокею України незалежно від зміни посади, команди тощо", - йдеться у заяві Федерації хокею України.

Зазначається, що вказана дисциплінарна санкція набирає чинності з 17 січня 2022 року. Дискваліфіковані можуть оскаржити рішення ФХУ в апеляційному порядку.

Серед дискваліфікованих — 171 особа, включаючи генерального директора Суперліги Сергія Варламова, а також виконавчого та спортивного директорів організації Андрія Басевича та Олександра Побєдоносцева.

З повним списком дискваліфікованих можна ознайомитись за посиланням.

Скандал в українському хокеї: з чого все почалося

Напередодні товариського турніру в Угорщині 6 хокеїстів "Донбасу" та один гравець "Краматорська" самовільно залишили розташування збірної України.

Рішення відкликати своїх хокеїстів з національної команди було ухвалено президентом "Донбасу" Борисом Колесніковим після засідання загальних зборів УХЛ.

У федерації хокею зазначили, що Колесніков "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів.

Не став виконувати наказ Колеснікова лише один гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

Після цього Федерація хокею України (ФХУ) відсторонила гравців, які самовільно залишили розташування збірної, від офіційних поєдинків на час проведення розслідування. Однак "Донбас" і "Краматорськ" три матчі поспіль бойкотували "бан" своїх хокеїстів і випускали їх на лід в іграх УХЛ, за що й були виключені з чемпіонату.

Читайте також:

"Повністю суперечить здоровому глузду": клуби Суперліги відреагували на заяву ФХУ

Діагностували струс мозку: естонського хокеїста дискваліфікували до кінця змагань через удар ліктем в голову українця (відео)

Шалена шайба: в НХЛ створили справжній шедевр (відео)