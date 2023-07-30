Скандал з Харлан: Україна вимагає позбавити російську фехтувальницю Смірнову нейтрального статусу

Федерація фехтування України звернулася до Міжнародної федерації фехтування (FIE) з вимогою позбавити російську шаблістку Анну Смірнову нейтрального статусу та усунути її від участі у змаганнях під егідою FIE.

Відповідне звернення Федерація фехтування України оприлюднила на своєму офіційному сайті.

"Активність Анни Смірнової в Instagram, де вона відкрито демонструє вербальну і невербальну підтримку російської армії, яка є символом і реалізатором агресії проти України, свідчить, що вона аж ніяк не нейтральна спортсменка і ніколи не була такою", – йдеться в заяві.

Раніше Смірнова в соціальних мережах публікувала фото зі своїм братом – військовослужбовцем армії РФ. На одному зі знімків російська фехтувальниця навіть показує пальцями літеру V – один із символів вторгнення російських окупантів до України.

Дискваліфікація Харлан на ЧС з фехтування

Нагадаємо, 27 липня Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

Російська шаблістка влаштувала провокацію і майже годину не залишала фехтувальну доріжку, а також подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", після чого організатори турніру дискваліфікували Харлан.

На тлі гучного скандалу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024. Президент МОК Томас Бах надіслав листа фехтувальниці, де запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Після цього ЗМІ писали, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала дискваліфікацію Харлан на чемпіонаті світу. Однак потім FIE оприлюднила ганебну заяву, пояснивши, що дискваліфікація Харлан не скасована, а лише призупинена. В організації наголосили, що досі вважають "чорну картку" для українки правомірною.

Фехтувальниця Харлан не потиснула руку росіянці: усі подробиці скандалу

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