Скандал з Пен Шуай: WTA призупинила проведення всіх турнірів у Китаї

Очільник організації поставив китайській владі ультиматум.
Голова Жіночої тенісної асоціації (WTA) Стів Саймон виступив з офіційною заявою, що організація тимчасово відмовляється від проведення всіх турнірів у Китаї та Гонконгу.
Відповідне рішення ухвалено на тлі скандальної ситуації з китайською тенісисткою Пен Шуай, яка звинуватила експрем'єра КНР у зґвалтуванні, після чого припинила виходити на зв'язок.
"Якщо впливові люди можуть придушувати голоси жінок і замітати під килим звинувачення у сексуальному насильстві, то основа WTA - рівність жінок - значно постраждає. Я не можу цього допустити.
За повної підтримки Ради директорів WTA я оголошую про негайне призупинення всіх турнірів WTA у Китаї, включаючи Гонконг. Я не розумію, як я можу просити наших спортсменок змагатися там, коли Пен Шуай не дозволяють вільно спілкуватися і, схоже, на неї чинять тиск, щоб вона спростувала звинувачення в сексуальному насильстві. Враховуючи поточний стан справ, я також дуже стурбований ризиками, з якими можуть зіткнутися всі наші гравчині та співробітники, якщо ми проведемо заходи у Китаї у 2022 році.
Я дуже жалкую, що до цього дійшло. У тенісних спільнотах Китаю та Гонконгу багато чудових людей, з якими ми працювали багато років. Вони повинні пишатися своїми досягненнями, гостинністю та успіхами. Але поки що Китай не зробить тих кроків, які ми просили, ми не може ризикувати нашими гравчинями та працівниками. Керівництво Китаю не залишило WTA вибору. Але я зберігаю надію, що наші заклики будуть почуті і влада Китаю зробить кроки для законного вирішення цієї проблеми", - йдеться в заяві Саймона на офіційному сайті WTA.
Скандал з тенісисткою Пен Шуай: що відомо
35-річна Шуай на початку листопада звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю 75-річного Чжана Гаолі. Тенісистка виступила із заявою на своїй офіційній сторінці у китайській соцмережі Weibo, в якій розповіла неприємні подробиці свого особистого життя.
- Шуай, яка завершила ігрову кар'єру в 2018 році, двічі вигравала турніри Великого шолому у парному розряді - Wimbledon у 2013 році та Roland Garros у 2014 році. Усього на її рахунку 23 перемоги на турнірах WTA в парному розряді;
- Вона була першою ракеткою світу у парному розряді у лютому 2014 року, двічі завершувала рік у топ-5 рейтингу.