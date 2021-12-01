Скандал з Пен Шуай: WTA призупинила проведення всіх турнірів у Китаї

Очільник організації поставив китайській владі ультиматум.

Голова Жіночої тенісної асоціації (WTA) Стів Саймон виступив з офіційною заявою, що організація тимчасово відмовляється від проведення всіх турнірів у Китаї та Гонконгу.

Відповідне рішення ухвалено на тлі скандальної ситуації з китайською тенісисткою Пен Шуай, яка звинуватила експрем'єра КНР у зґвалтуванні, після чого припинила виходити на зв'язок.

"Якщо впливові люди можуть придушувати голоси жінок і замітати під килим звинувачення у сексуальному насильстві, то основа WTA - рівність жінок - значно постраждає. Я не можу цього допустити.

За повної підтримки Ради директорів WTA я оголошую про негайне призупинення всіх турнірів WTA у Китаї, включаючи Гонконг. Я не розумію, як я можу просити наших спортсменок змагатися там, коли Пен Шуай не дозволяють вільно спілкуватися і, схоже, на неї чинять тиск, щоб вона спростувала звинувачення в сексуальному насильстві. Враховуючи поточний стан справ, я також дуже стурбований ризиками, з якими можуть зіткнутися всі наші гравчині та співробітники, якщо ми проведемо заходи у Китаї у 2022 році.

Я дуже жалкую, що до цього дійшло. У тенісних спільнотах Китаю та Гонконгу багато чудових людей, з якими ми працювали багато років. Вони повинні пишатися своїми досягненнями, гостинністю та успіхами. Але поки що Китай не зробить тих кроків, які ми просили, ми не може ризикувати нашими гравчинями та працівниками. Керівництво Китаю не залишило WTA вибору. Але я зберігаю надію, що наші заклики будуть почуті і влада Китаю зробить кроки для законного вирішення цієї проблеми", - йдеться в заяві Саймона на офіційному сайті WTA.

Скандал з тенісисткою Пен Шуай: що відомо

35-річна Шуай на початку листопада звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю 75-річного Чжана Гаолі. Тенісистка виступила із заявою на своїй офіційній сторінці у китайській соцмережі Weibo, в якій розповіла неприємні подробиці свого особистого життя.

Шуай коротко згадала, як у 2011 році вступила у сексуальні стосунки з політиком, коли той ще працював у Тяньцзіні. Але невдовзі вони припинили спілкування, оскільки Гаолі отримав підвищення та переїхав до Пекіна. Через сім років, коли він завершив політичну кар'єру, він знову зв'язався з тенісисткою. Пен Шуай заявила, що Гаолі змусив її до статевого акту. Пост, який було опубліковано ввечері 2 листопада, було видалено протягом пів години. Крім того, стали зникати всі скриншоти посту та повідомлення про нього, було заблоковано пошук за іменами Пен та Чжана. Також були закриті від коментарів сторінка Пен у Weibo та весь тенісний розділ Weibo. Відтоді два тижні Шуай не виходила на зв'язок та не відповідала на дзвінки. Після занепокоєння з боку WTA та світової спільноти, Китайський державний телеканал новин CGTN опублікував лист від Пен Шуай, де тенісистка нібито стверджує, що вона нікуди не зникала, перебуває вдома і їй нічого не загрожує. У листі вона також заявляє, що всі звинувачення в сексуальному насильстві, про які вона сама написала раніше, є неправдивими. А китайська державна медіаорганізація Global Times опублікувала третій за останній час відеоролик із Пен Шуай, в якому спортсменка нібито приєдналася до "церемонії відкриття фіналу тенісного матчу серед підлітків". Однак представник Жіночої тенісної асоціації (WTA) заявив, що відеозаписи є "недостатнім" доказом безпеки Шуай та "не скасовують і не вирішують занепокоєння WTA щодо її добробуту та здатності спілкуватися без цензури чи примусу". Зникла тенісистка: китайське державне медіа оприлюднило листа від Пень Шуай