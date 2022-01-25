Скандальна "крадіжка" футболіста: у "Десні" розповіли, як просувається справа

Президент чернігівського клубу налаштований боротися за Калитвинцева.

Президент "Десни" Володимир Левін розповів про те, як просувається справа щодо гучного переходу футболіста Владислава Калитвинцева до "Олександрії".

"Десна" подала документи до Палати суперечок УАФ. Такий же пакет був відправлений до "Олександрії" та Калитвинцеву. Думаю, що найближчим часом буде розгляд цієї ситуації, і гравець повернеться до клубу. Усі можуть зробити якісь технічні помилки. Думаю, що це питання вирішиться між клубами. Це не велика проблема.

Більше тут питання до футболіста. Чому він поїхав підписувати контракт з іншою командою, якщо він мав чинну угоду з нами? У нас виплачено грудневу заробітну плату всій команді. Просто люди виходять самі, не хочуть брати гроші. Ми не можемо футболіста силоміць змусити отримати зарплату. Він має повернутися до клубу, почати грати та отримати свої гроші", — сказав Левін в ефірі Футбол NEWS.

У нинішньому сезоні на рахунку Калитвинцева 16 матчів за "Десну" в УПЛ, три голи і чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що напередодні "Олександрія" оголосила про підписання півзахисника Владислава Калитвинцева, проте, як виявилося, офіційно він ще залишається гравцем "Десни".

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