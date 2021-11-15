Скандальне інтерв'ю Абраменка: олімпійський чемпіон заявив, що його слова про Росію "перекрутили"

Спортсмен уточнив свої попередні слова про війну між Україною та РФ.

Володар золотої медалі зимових Олімпійських ігор-2018, український фристайліст Олександр Абраменко прокоментував своє скандальне інтерв'ю, де відмовився назвати Росію країною-агресором.

У сюжеті "Військового телебачення України" 33-річний уродженець Харківської області пояснив, що не ставить під сумнів агресію з боку Росії. Спортсмен стверджує, що деякі моменти в його інтерв'ю були "перекручені" журналістами.

"Був здивований, коли побачив цю статтю в інтернеті, тому що деякі моменти були перекручені й виставлені не так, як я вважаю. Я, звісно, розумію, що йде агресія зі сторони Росії проти наших територій, які захищають наші воїни. Там висвітлили так, що нібито я не розумію, що відбувається. Я розумію, що все, що я міг би сказати, може бути невірно сприйнято й використано Російською Федерацією в пропагандистських цілях.

Від свого імені хочу подякувати всім військовослужбовцям, які перебувають на сході України й захищають нашу територію. Хочу побажати їм сили духу, терпіння та бажаю всім повернутися додому живими", - сказав Абраменко.

Абраменко завоював для України єдину медаль на зимовій Олімпіаді-2018 у південнокорейському Пхенчхані - "золото" в лижній акробатиці.

У 2019 році Олександр виграв "срібло" Чемпіонату світу, який приймала Юта (США).

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