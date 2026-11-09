Скандальне рішення: Росія замінить Норвегію на молодіжному чемпіонаті світу з хокею

Російські уболівальники на трибунах / © Associated Press

Реклама

Міжнародна федерація хокею (IIHF) внесла збірну Росії до складу учасників молодіжного чемпіонату світу (U-20), через що команда Норвегії втратила місце в елітному дивізіоні та має опуститися до Дивізіону IA.

Про це повідомляє Норвезький хокейний союз (NIHF).

Реклама

"Норвезька федерація хокею отримала повідомлення від Міжнародної федерації хокею (IIHF) про те, що, відповідно до рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) від п'ятниці, 30 жовтня, вона зобов'язана вжити необхідних заходів для поновлення участі Росії у молодіжному чемпіонаті світу.

Реклама

Оскільки IIHF зобов'язана дотримуватися рішення CAS, вона має продовжити реалізацію цього рішення та внести необхідні корективи до структури чемпіонату.

У новій схемі чемпіонату світу U-20 у Канаді, який розпочнеться 26 грудня, Росія зазначена як десята країна. Це означає, що Норвегія, як команда з найнижчим рейтингом, переходить до дивізіону IA", — йдеться у заяві.

Генеральний секретар NIHF Петтер Салстен заявив, що організація обізназнана про цю ситуацію та очікує від IIHF подальшу інформацію. Спортивний функціонер наголосив на позиції Норвегії щодо відмови грати з представниками РФ, доки триває воєнна агресія на території України.

"Ми обізнані з ситуацією та заходами, які IIHF змушена вжити, і чекатимемо на додаткову інформацію від IIHF у найближчі дні. Раніше ми чітко висловили свою позицію щодо участі Росії, вважаючи, що вона не повинна брати участь у міжнародних змаганнях, доки триває війна в Україні.

Реклама

Це також наочно демонструє всі практичні труднощі та безпосередні наслідки для всіх залучених сторін у разі негайного відновлення участі цієї країни", — зазначив Салстен.

Водночас норвезький функціонер зазначив, що Канада, яка є господаркою турніру, раніше чітко давала зрозуміти, що не збирається пускати до своєї країни команду країни-агресорки.

"Влада Канади чітко заявила, що російським гравцям не будуть видавати візи для участі в молодіжному чемпіонаті світу. Крім того, кілька країн-учасниць заявили, що не братимуть участі або не гратимуть проти Росії, якщо їм доведеться зустрітися з нею на чемпіонаті. Тому ми сподіваємося, що остаточне рішення щодо нашої участі в Канаді в грудні ще не ухвалено", — підсумував Салстен.

Молодіжний чемпіонат світу з хокею відбудеться в Канаді від 26 грудня до 5 січня 2027 року.

Реклама

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не пустить збірну Росії на молодіжний чемпіонат світу з хокею, незважаючи на скандальне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування її відсторонення від міжнародних турнірів.

Швейцарія вже оголосила, що відмовляється грати з росіянами на молодіжному чемпіонаті світу з хокею.

Нагадаємо, 30 жовтня CAS задовольнив апеляцію російської федерації хокею та скасував відсторонення російських команд від міжнародних турнірів, зобов'язавши Міжнародну федерацію хокею (IIHF) дозволити збірним країни-окупантки брати участь у світових змаганнях.

Через це виникла загроза, що Росія може посісти місце України на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні.

Збірна України з хокею останньою кваліфікувалася на ЧС-2027 в еліті, посівши друге місце на ЧС-2026 у дивізіоні ІА.

Водночас CAS зобов'язав IIHF повернути російські команди до міжнародних змагань, зокрема й збірну Росії на чемпіонат світу на тому рівні, на якому її відсторонили 2022 року. Оскільки чоловіча збірна РФ тоді виступала в елітному дивізіоні, її повернення може означати, що саме Україна втратить своє місце серед найсильніших команд світу.

Однак, колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола запевнив, що збірну України не виключать з еліти ЧС-2027 з хокею. Водночас питання повернення Росії до міжнародного хокею залишається на порядку денному.

Низка європейських збірних, зокрема Фінляндія, Норвегія, Данія, Латвія, Чехія, Швеція, Франція та Австрія вже заявили, що бойкотуватимуть матчі з російською командою на світовій першості. Крім того, через потенційну участь російської збірної майбутній ЧС-2027 з хокею почав втрачати спонсорів.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня 2027 року в Німеччині.

Збірна України удесяте в історії та вперше від 2007 року виступить на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

Новини партнерів

Новини партнерів