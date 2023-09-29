Скандальне рішення: російських спортсменів офіційно допустили до Паралімпіади-2024

Російських спортсменів допустили до участі у Паралімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі.

Відповідне рішення ухвалили 29 вересня на Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) у Бахрейні.

Проти повного призупинення членства російського національного паралімпійського комітету проголосували 74 члени МПК, 65 проголосували "за", ще 13 утрималися.

Після цього делегати проголосували за часткове відсторонення Паралімпійського комітету Росії (90 – "за", 56 – "проти", шість – "утрималися").

Це означає, що російські спортсмени виступатимуть на Паралімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Літні Паралімпійські ігри у французькій столиці Парижі відбудуться від 28 серпня до 8 вересня 2024 року.

Варто зазначити, що представники держав-агресорок не брали участь у зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні, оскільки Міжнародний паралімпійський комітет усунув російських і білоруських спортсменів після початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще не ухвалив остаточне рішення щодо того, чи будуть російські та білоруські спортсмени допущені до Олімпіади-2024, яка відбудеться в Парижі від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Наприкінці липня МОК не запросив Росію та Білорусь на Олімпійські ігри-2024. Це означає, що держави-агресорки не будуть представлені на ОІ-2024 під своїми прапорами, однак не виключено, що їхніх атлетів допустять до змагань у нейтральному статусі.

Читайте також:

Під нейтральним прапором: президент МОК виступив за допущення росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Залишаться без олімпійських ліцензій: росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023

НОК прокоментував можливу участь України в Олімпіаді-2024 у разі допущення росіян і білорусів