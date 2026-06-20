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Скандальне вилучення: Парагвай у меншості здолав Туреччину на ЧС-2026
Парагвайський вінгер Мігель Альмірон отримав пряму червону картку за прикриття рота рукою.
Збірна Парагваю обіграла команду Туреччини в матчі другого туру групи D чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Levi's Stadium" в американському місті Санта-Клара завершився з рахунком 0:1.
Уже на 2-й хвилині зустрічі парагвайці відкрили рахунок — Матіас Галарса забив гол ударом здалеку після передачі від Хуліо Енкісо.
Наприкінці першого тайму Парагвай залишився в меншості — на 45+3-й хвилині вінгер південноамериканської збірної Мігель Альмірон отримав пряму червону картку за те, що прикрив свій рот рукою і щось сказав захиснику турків Мерту Мюлдюру.
Після перегляду відеоповтору (VAR) головний арбітр матчу Іван Арсідес Сіснерос із Сальвадора показав Альмірону пряму червону картку, керуючись новими правилами ФІФА.
"Правило Вінісіуса" було запроваджено після того, як у матчі Ліги чемпіонів-2025/26 між мадридським "Реалом" і лісабонською "Бенфіка" спалахнув расистський скандал між Вінісіусом Жуніором і Джанлукою Престіані — аргентинець прикрив рот рукою і нібито назвав бразильця "мавпою".
Незважаючи на гру весь другий тайм у меншості, парагваці зуміли стримати натиск турків і втримали переможний рахунок.
Зазначимо, що в першому турі Парагвай зазнав розгромної поразки від США (1:4), а Туреччина програла Австралії (0:2).
В іншому матчі 2-го туру цього квартету США впевнено обіграли Австралію — 2:0.
Після двох турів США (6 очок) лідирують у групі D і достроково забезпечили собі вихід до плейоф з першого місця. Австралія і Парагвай мають по 3 бали. Туреччина (0) посідає останню сходинку — це перша збірна, яка втратила шанси на плейоф ЧС-2026.
У заключному третьому турі парагваці зіграють з австралійцями, а турки позмагаються з американцями. Обидва поєдинки відбудуться 26 червня, о 05:00 за київським часом.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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