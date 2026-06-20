Скандальне вилучення: Парагвай у меншості здолав Туреччину на ЧС-2026

Туреччина — Парагвай / © Associated Press

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Збірна Парагваю обіграла команду Туреччини в матчі другого туру групи D чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на арені "Levi's Stadium" в американському місті Санта-Клара завершився з рахунком 0:1 .

Уже на 2-й хвилині зустрічі парагвайці відкрили рахунок — Матіас Галарса забив гол ударом здалеку після передачі від Хуліо Енкісо.

Наприкінці першого тайму Парагвай залишився в меншості — на 45+3-й хвилині вінгер південноамериканської збірної Мігель Альмірон отримав пряму червону картку за те, що прикрив свій рот рукою і щось сказав захиснику турків Мерту Мюлдюру.

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Після перегляду відеоповтору (VAR) головний арбітр матчу Іван Арсідес ​​Сіснерос із Сальвадора показав Альмірону пряму червону картку, керуючись новими правилами ФІФА.

"Правило Вінісіуса" було запроваджено після того, як у матчі Ліги чемпіонів-2025/26 між мадридським "Реалом" і лісабонською "Бенфіка" спалахнув расистський скандал між Вінісіусом Жуніором і Джанлукою Престіані — аргентинець прикрив рот рукою і нібито назвав бразильця "мавпою".

Незважаючи на гру весь другий тайм у меншості, парагваці зуміли стримати натиск турків і втримали переможний рахунок.

Зазначимо, що в першому турі Парагвай зазнав розгромної поразки від США (1:4), а Туреччина програла Австралії (0:2).

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В іншому матчі 2-го туру цього квартету США впевнено обіграли Австралію — 2:0.

Після двох турів США (6 очок) лідирують у групі D і достроково забезпечили собі вихід до плейоф з першого місця. Австралія і Парагвай мають по 3 бали. Туреччина (0) посідає останню сходинку — це перша збірна, яка втратила шанси на плейоф ЧС-2026.

У заключному третьому турі парагваці зіграють з австралійцями, а турки позмагаються з американцями. Обидва поєдинки відбудуться 26 червня, о 05:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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