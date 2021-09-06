Скандальне звільнення Шевченка зі збірної: в УАФ заявили, що підписання нового контракту зірвав сам тренер

Гучна історія з відставкою отримала продовження.

Генеральний секретар Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький прокоментував заяву колишнього головного тренера національної збірної Андрія Шевченка, який сказав, що був готовий продовжити роботу з командою, але не отримав відповідної пропозиції.

"30 липня я мав особисту телефонну розмову з Шевченком. Сказав йому: "Андрій Миколайович, на тих умовах, що є зараз, наступного дня нам потрібно оформити рішення щодо завершення контракту і звільнення вас та всього тренерського штабу. Але, оскільки знаю від президента, що у вас 2 або 3 серпня запланована зустріч, відповідно, зможемо підписати нові контракти на умовах, які будуть обговорені і узгоджені.

Це бюрократична частина, на що Шевченко, звичайно, погодився. Він сказав: роби все, що потрібно за законом, все, що вважаєш за потрібне, дійсно 2-го або 3-го ми зустрінемося і будемо обговорювати умови нового пролонгованого контракту.

Крім телефонних розмов, звичайно, була виконана вся юридична частина. Відправлено на адресу Шевченка, який вказаний як спосіб комунікації та його місцезнаходження, повідомлення про зустріч, про закінчення контракту, про обговорення умов нового.

Крім того, його представнику, який представляв інтереси Шевченка протягом 5 років, вони були відправлені засобами електронного зв'язку. Тому з нашого боку у плані повідомлення, запрошення все було виконано.

На жаль, не отримали відповідь. Наскільки мені відомо, ні 2 серпня, ні 3 серпня зустріч не відбулася. Як ви, напевно, розумієте і могли спостерігати за тим, як розвивалася ситуація потім, у нас не було плану "Б". Тому що вся наша робота була спрямована на те, що будемо подовжувати співпрацю із Шевченком, а питання стояло лише щодо технічних деталей і умов нового контракту.

Власне, із цією проблемою була пов'язана двотижнева епопея із призначенням нового головного тренера. Це, напевно, можна поставити і собі у провину. Ми не були готовими до такого розвитку подій. Особисто я щиро сподівався, що контракт із Шевченком буде подовжено", - сказав Запісоцький.

Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.

Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.

На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

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