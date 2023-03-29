Скандальний ексгравець "Динамо" підло вдарив півфіналіста ЧС-2022 і спровокував масову бійку (відео)

Колишній захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано нагадав про себе скандальним епізодом під час товариського матчу між збірними Перу та Марокко.

На 77-й хвилині поєдинку Самбрано зірвав атаку півфіналістів ЧС-2022 за допомогою фолу проти Соф'яна Буфаля, після чого марокканець опинився на газоні. Однак Самбрано це не зупинило. Він підійшов до Буфаля та підло вдарив суперника ногою.

Марокканець у відповідь відмахнувся. На полі спалахнула масова бійка, за підсумками якої арбітр зустрічі вилучив Самбрано та Буфаля.

Both Carlos Zambrano (Peru) and Sofiane Boufal (Morocco) got sent off after this incident



pic.twitter.com/Vt4bTufehg — Football News Now (@FN__Now) March 28, 2023

Раніше Самбрано неодноразово потрапляв у скандали. Восени 2019 року Карлоса звинуватили в побитті неповнолітньої. А в лютому 2021 року перуанець влаштував ДТП і втік з місця аварії. На початку цього року він потрапив у черговий скандал, відвідавши вечірку перед надважливим для перуанців матчем кваліфікації ЧС-2022 проти Колумбії.

Нагадаємо, Самбрано перейшов до "Динамо" в січні 2018 року на правах вільного агента. Сезон-2018/2019 перуанець провів у оренді у швейцарському "Базелі".

У січні 2020 року він був проданий аргентинському "Бока Хуніорс" за 1,5 мільйона євро. За першу команду "Динамо" Самбрано не зіграв жодного матчу.

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