Скандальний експрезидент італійського клубу потрапив до реанімації

Лікарі намагаються врятувати 80-річного Дзампаріні.

Колишнього президента італійського "Палермо" Мауріціо Дзампаріні терміново доставили до однієї з лікарень Удіне.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Бізнесмена реанімували і зараз лікарі борються за його життя. Він у тяжкому стані.

80-річний італієць переніс операцію після раптового ускладнення, яке, як було підтверджено, не пов'язане з коронавірусом.

Зазначимо, що його здоров'я помітно погіршилося у жовтні, після того, як його 23-річного сина Армандо знайшли мертвим у своїй квартирі в Лондоні.

Мауріціо Дзампаріні володів Палермо з 2002 року до лютого 2017 року. Він відомий своїми спонтанними рішеннями щодо призначення та звільнення тренерів. За 15 років на чолі клубу він змінив 40 коучів.

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