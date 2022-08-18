Скандальний матч відбору на ЧС-2022 у Південній Америці не будуть перегравати

У Південній Америці не дограватимуть до кінця кваліфікацію на чемпіонат світу-2022 з футболу, що відбудеться у листопаді в Катарі. Відповідне рішення ухвалив Спортивний арбітражний суд.

Перерваний матч кваліфікації на чемпіонат світу-2022 між Бразилією та Аргентиною не буде переграний.

Як повідомляє The Athletic, відповідне рішення було ухвалене після розгляду справи у Спортивному арбітражному суді.

Зазначається, що поєдинок Бразилія - Аргентина не впливав на підсумковий результат та розподіл місць у південноамериканській кваліфікації. Звернувшись до CAS, аргентинська та бразильська футбольні асоціації ухвалили рішення, що його догравати не будуть.

За підсумками відбору на ЧС-2022 від Південної Америки визначилися чотири команди, які пройшли до фінальної частини турніру - ними стали Бразилія, Аргентина, Уругвай та Еквадор.

Нагадаємо, що 5 вересня минулого року матч Бразилія – Аргентина у рамках кваліфікації до ЧС-2022 було скандально зупинено на 4 хвилині. На думку бразильської влади 4 гравці збірної Аргентини - Еміліано Буендіа, Лаутаро Мартінес, Джовані Ло Чельсо та Крістіан Ромеро потрапили до країни з порушеннями коронавірусного регламенту.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація футболу відхилила апеляцію Федерації футболу Чилі щодо дискваліфікації збірної Еквадору з Чемпіонату світу-2022.

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