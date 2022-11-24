Скандальний пенальті Роналду допоміг Португалії з перемоги стартувати на ЧС-2022

У четвер, 24 листопада, у матчі 1-го туру групи H чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії перемогла національну команду Гани. Матч завершився з рахунком 3:2 .

Рахунок матчу було відкрито на в середині другого тайму. Один з гравців Гани порушив правила проти Кріштіану Роналду, вдаривши його по ногах – рефері призначив пенальті. Таке рішення викликало обурення з боку гравців збірної Гани. 11-метровий реалізував сам зірковий форвард. М'яч після його влучного удару влетів у сітку впритул до лівої стійки.

За кілька хвилин Андре Аю отримав чудовий пас у штрафному майданчику та зрівняв рахунок. Збірна Португалії відповіла двома швидкими голами Жоау Фелікса і Рафаело Леау.

Однак ганці не збиралися зупинятися і скоротили відставання завдяки голу Османа Букарі. До кінця поєдинку суперник не зумів зрівняти рахунок.

Інший матч групи H між збірними Уругваю та Південної Кореї завершився безгольовою нічиєю – 0:0.

У другому турі 28 листопада Південна Корея протистоятиме Гані, а Португалія визначить сильнішого зі Уругваєм. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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