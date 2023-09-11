Скандальний поцілунок у фіналі жіночого ЧС: президент Федерації футболу Іспанії пішов у відставку

Очільник Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес офіційно подав у відставку після гучного скандалу на фіналі жіночого чемпіонату світу, де він під час церемонії нагородження поцілував у губи футболістку іспанської збірної Дженніфер Ермосо.

Про відхід зі своєї посади 46-річний функціонер повідомив у відкритому листі.

Рубіалес також зазначив, що залишає посаду віцепрезидента виконавчого комітету УЄФА.

"Після швидкого відсторонення, проведеного ФІФА, а також решти проваджень, відкритих проти мене, зрозуміло, що я не зможу повернутися на свою посаду. Спроби чогось чекати та триматися за свою посаду не принесуть нічого позитивного ні Федерації, ні іспанському футболу. Окрім іншого, тому що де-факто існують сили, які завадять моєму поверненню.

Я не хочу, щоб іспанський футбол постраждав від цієї безглуздої кампанії. Передусім я ухвалюю це рішення після того, як запевнив себе, що мій відхід сприятиме стабільності, яка дозволить і Європі, і Африці продовжувати об'єднуватися у мрії про ЧС-2030, що дозволить нашій країні провести найбільшу подію у світі.

Я повинен дивитися вперед, дивитися в майбутнє. Тепер є щось, що мене справді турбує. Я вірю в правду і зроблю все від мене залежне, щоб вона перемогла. Мої доньки, моя родина та люди, які мене люблять, постраждали від наслідків надмірного переслідування, а також від брехні, але з кожним днем ​​правда все більше і більше перемагає.

Щиро обіймаю всіх працівників, членів асамблеї, федерації та футбольних людей загалом, бажаю їм удачі. Дякую всім, хто підтримував мене в цей час", – йдеться у заяві Рубіалеса.

Раніше повідомлялося, що ФІФА тимчасово усунула Рубіалеса від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом. Функціонера відсторонили на національному та міжнародному рівні на 90 днів до завершення дисциплінарного провадження.

Крім того, Рубіалесу і його представникам заборонено особисто чи через третіх осіб контактувати з Ермосо та її оточенням з метою захисту прав футболістки.

Нагадаємо, у фіналі жіночого ЧС-2023 збірна Іспанії здолала команду Англії з рахунком 1:0. Для іспанок це перший в історії титул чемпіонок світу.

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