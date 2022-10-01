Скандальний президент IBA Кремльов цинічно закликав повернути до змагань росіян і білорусів

Президент Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов, який напряму причетний до заборони збірній України з боксу виступати під національним прапором на чемпіонаті Європи серед юніорів, відзначився черговою абсурдною заявою.

Російський функціонер заявив, що спортсменів із РФ та Білорусі необхідно допустити до міжнародних турнірів, незважаючи на повномасштабну війну, яку окупанти розв'язали проти України. Кремльов закликав різні міжнародні федерації зняти санкції проти країн-агресорок.

"Боксери б'ються не за медалі, а заради представництва своїх країн. Спорт перебуває поза політикою. Де починається спорт, політика закінчується. Мета IBA - захистити кожного боксера, незалежно від політичної ситуації в їхніх країнах.

Настав час дозволити решті спортсменів з Росії та Білорусі брати участь у всіх офіційних змаганнях та представляти свої країни. МОК та міжнародні федерації мусять захищати усіх спортменів, і не має бути дискримінації через їхню національність.

Це наш спільний обов'язок - утримувати спорт та спортсменів від політики. IBA та я особисто готові приєднатися до такої спільної ініціативи. І я закликаю всіх долучатися й тримати наших спортменів подалі від політики", - заявив Кремльов у коментарі прес-службі IBU.

Нагадаємо, нещодавно IBA заборонила українській збірній виступати на юнацькому чемпіонаті Європи під прапором України, змусивши їх виходити в ринг винятково під прапором IBA. Через це наші боксери влаштували протест і взагалі відмовилися виходити в ринг. Після гучного скандалу юніорська збірна України з боксу ухвалила рішення негайно залишити континентальну першість, що триває в італійському Монтезільвано.

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