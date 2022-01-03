Скандальний рейс: молодіжна збірна Росії не змогла вилетіти з Канади через відмову від масок і алкоголь на борту

Скандальний рейс: молодіжна збірна Росії не змогла вилетіти з Канади через відмову від масок і алкоголь на борту

Російським хокеїстам не дозволили вилетіти з Калгарі у Франкфурт.

Членів команди молодіжної збірної Росії з хокею зняли з рейсу, який вилітав з канадського міста Калгарі у п'ятницю ввечері, через невідповідну поведінку та порушення маскового режиму.

Про це повідомляє CTV News.

За даними джерела, деякі гравці та інші представники збірних Росії та Чехії відмовлялися надіти маски, були у нетверезому стані, а також курили. За це їх разом із багажем зняли з рейсу вже після посадки на борт. При цьому збірні Фінляндії та Швеції вилетіли тим самим літаком.

Серед очевидців інциденту на борту - професорка університету Томпсон Ріверс Кетлін Шерф. За її словами, літак простояв на злітній смузі майже дві години після того, як вже мав відлетіти у Франкфурт. Поруч із нею бізнес-класом подорожувало двоє російських тренерів.

"Я одразу помітила, що бортпровідникам було важко, бо їм треба було сказати, щоб вони сіли, не "вейпували", перестали слухати свій дуже гучний важкий рок на iPhone", - розповіла Шерф.

Раніше молодіжний чемпіонат світу-2022 було скасовано через коронавірус у трьох командах — США, Чехії та Росії.

Збірна Росії уступила Швеції (3:6), обіграла Швейцарію (4:2). Третю гру у групі проти Словаччини скасували через позитивний тест на коронавірус у складі росіян, присудивши їм поразку. Після цього ІІХФ ухвалила рішення про зупинення турніру в ніч проти 30 грудня.

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