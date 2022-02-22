Скандальний трансфер: Нацполіція відкрила справу щодо переходу футболіста "Шахтаря" в європейський клуб

Посередники у трансфері Хочолави до "Копенгагена" не отримали кошти від ексдиректора клубу.

Національна поліція України порушила справу з приводу несплати комісійних та агентських з боку датського "Копенгагена" при організації трансферу грузинського центрбека "Шахтаря" Давида Хочолави.

Про це повідомляє Ekstra Bladet.

Вперше скандал довкола цього переходу виплеснувся на сторінки преси ще у вересні минулого року. Тоді українські юристи та агенти на чолі з колишнім заступником міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергієм Ніжинським висунули відповідну претензію на адресу колишнього директора "Копенгагена" щодо футбольних операцій та міжнародних відносин Даніеля Роммедаля.

З того часу українці так і не отримали належних їм грошей, через що звернулися до правоохоронних органів. У результаті Шевченківський районний суд Києва ухвалив, що справа має бути розслідувана поліцією.

"Копенгаген" та Роммедаль можуть отримати великий штраф. Ексдиректора клубу може бути затримано інтертерполом. Клубу загрожує арешт усіх рахунків.

Зазначимо, Хочолава є важливим гравцем основи "Копенгагена". На його рахунку в поточному сезоні один гол та один асист у 26 іграх.

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