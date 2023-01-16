Скандальний трансфер: Ракицький офіційно повернувся до "Шахтаря"

До початку повномасштабної війни Ярослав виступав за російський "Зеніт".

Донецький "Шахтар" оголосив про перехід українського захисника Ярослава Ракицького.

33-річний оборонець перебрався до "гірників" на правах вільного агента. Контракт із гравцем розраховано до кінця сезону-2022/23, повідомляє офіційний сайт донеччан.

Ракицький є одним із найвідоміших вихованців "Шахтаря", у складі "помаранчево-чорних" він провів понад 300 матчів. У січні 2019 року після 10 років виступів за першу команду "гірників" Ярослав перейшов до пітерського "Зеніта", через що перестав викликатися до збірної України.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України Ярослав розірвав контракт із "Зенітом", а також закликав росіян зупинити війну, яку їхня держава розпочала проти України.

Навесні 2022 року Ракицький приєднався до "Шахтаря" для участі в благодійних матчах на підтримку України під час війни з російськими окупантами. Першу частину сезону-2022/23 Ярослав провів у турецькому клубі "Адана Демірспор".

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