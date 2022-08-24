Скандальний український боксер аносував повернення на ринг для бою за чемпіонський титул

36-річний спортсмен з промоутерською компанією Star Boxing і виступатиме у легкому дивізіоні. Редкач заявив, що розраховує знову вийти на топрівень.

Про це йдеться на офіційній Instagram-сторінці компанії.

"З якоїсь причини моя кар'єра завмерла на рік. Я добре відпочив і не сидів на місці, чекаючи свого часу. Я старанно тренувався протягом року, коли мені казали, що буде бій, а його все не було. Бокс — моя робота, моє життя. Я в боксі з 6 років, і я пройшов добрий шлях. У мене є досвід. Були злети та падіння, але я скоро повернуся на ринг, і ви побачите моє бажання перемагати.

Я дуже радий поверненню на ринг. Дякую всім, хто в мене вірить, ми повернулися. У нас залишилася незакінчена справа – боротьба за титул чемпіона світу", - сказав Редкач.

Редкач, своєю чергою, на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

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У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.

Раніше розповідалося про те, що Редкач образив Усика через його образ на битві поглядів із Джошуа. Утім, пізніше він перепросив Усика.