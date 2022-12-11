Скандальний український боксер битиметься з ексчемпіоном світу: оголошено дату та місце поєдинку

Іван Редкач повернеться в ринг після майже дворічної перерви.

Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач проведе бій з колишнім чемпіоном світу у чотирьох дивізіонах, американцем Едріеном Бронером.

Про це повідомляє BoxingScene.

Поєдинок за участю українця відбудеться 18 лютого в Атланті (США).

У своєму останньому бою Редкач у квітні 2021 року скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку супернику українця присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.

Бронер востаннє виходив у ринг у лютому 2021-го, коли рішенням суддів переміг пуерториканця Джованні Сантьяго. Едріен –ексчемпіон світу в другій напівлегкій (WBO, 2011-2012), легкій (WBC, 2012-2013), напівсередній (WBA, 2013) та першій напівсередній (WBA, 2015-2016) вазі.

У послужному списку 36-річного Редкача 31 поєдинок на профірингу: 23 перемоги (18 – нокаутом), 6 поразок та одна нічия. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

33-річний Бронер провів за кар'єру 39 боїв: 34 перемоги (24 – нокаутом), чотири поразки та одна нічия.

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