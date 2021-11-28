Скандальний український боксер відреагував на поразку кривдника Ломаченка

Редкач заявив, що насолоджувався кожною хвилиною бою.

Український боксер Іван Редкач прокоментував перемогу Джорджа Камбососа над Теофімо Лопесом у бою за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Своїми думками українець поділився на сторінці в Instagram.

"Це був абсолютно неймовірний бій. 12 раундів пройшли на одному подиху. Цей поєдинок коштував такого довгого очікування. Я насолоджувався кожною секундою бою. У той же час було складно його дивитися, адже я поважаю обох бійців. У мене не було фаворита, бо вони обидва – мої улюбленці.

Я бажаю Лопесу легкого відновлення. Ні на кого не звертай уваги, просто рухайся далі і зроби висновки із цього бою. У тебе є все, щоб йти вперед.

Привітання Джорджу Камбососу. Ти довів, що ніщо не може завадити людині досягти своєї мрії. Немає нічого неможливого. Неважливо, скільки боїв ти провів, скільки титулів у тебе і наскільки ти відомий. Щоразу боксер виходить на бій і починає з нуля, залишаючи поза рингом все, крім пристрасті, сили, досвіду та старанної роботи", - написав Редкач.

Лопес програв Камбососу роздільним суддівським рішенням (115-111, 113-114, 115-112 ) і втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. Після поєдинку Лопес не погодився з вердиктом суддів .

і втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. Після поєдинку . Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. Раніше в його активі було 16 перемог (12 - нокаутом) у 16 поєдинках.

Камбосос здобув 20-ту перемогу (10 - нокаутом) на професійному рингу. У його послужному списку жодної поразки.

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