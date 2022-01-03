Скандальний український боксер викликав на бій потенційного суперника Ломаченка

Редкач спуститься у легку вагу.

Український боксер Іван Редкач жадає провести свій наступний бій проти регулярного чемпіона WBA у легкій вазі Джервонти Девіса.

"Я не сумніваюся в тому, що зможу перемогти Девіса, надравши йому дупу. Бій відрізняється від спарингу. Ви бачили поєдинок "Танка" з Ісааком Крусом? Це класний бій. Я дивився його в рінгсайді.

У 2022 році я проведу бій у легкій вазі. Я хочу отримати відоме ім'я, важкий великий бій. У легкій вазі мені потрібен Джервонта Девіс. Джервонто, бийся зі мною цього року", - сказав Редкач в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

У своєму останньому бою Редкач поступився американцю Прогрейсу технічним нокаутом.

технічним нокаутом. Девіс останньому поєдинку американець одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Ісаака Круса, зберігши звання регулярного чемпіона світу WBA у легкій вазі. Суперчемпіоном організації є Джордж Камбосос-молодший.

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