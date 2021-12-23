Скандальний український ексфутболіст зізнався, що спонукало його перебратися до чемпіонату Росії

Гай не мав інших пропозицій.

Колишній півзахисник "Шахтаря" Олексій Гай розповів, чому вирішив прийняти пропозицію російської "Кубані" в 2016 році.

"Ви знаєте, людина має фундаментальне право, є право вибору. Ніхто не може її змусити. Є свої принципи, погляди та ставлення до тієї чи іншої події. Ніхто нікого не звинувачує та не змушує. Але я зробив цей вибір.

Якби були інші конкретні пропозиції, можливо, цього не було б. Це не означає, що я пішов у "Кубань" через якісь свої переконання. Ні, це просто був один із варіантів, де можна продовжити кар'єру", – зазначив Гай у програмі Пряма червона на YouTube.

Протягом кар'єри гравця Олексій виступав за "Шахтар", "Іллічівець", "Чорноморець", "Кубань", "Габалу" та "Олімпік". Зіграв 29 матчів за збірну України та забив 1 гол. У складі "Шахтаря" виграв Кубок УЄФА 2008/09 і 6 разів ставав чемпіоном України.

Повісив бутси на цвях влітку 2019, але перед цим встиг відзначитись скандальними заявами "Не можу сказати, що Росія - агресор". Олексій Гай – про війну на Донбасі та звинувачення у сепаратизмі про війну на Донбасі та відмовою одягати футболку з написом "Слава української армії".

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