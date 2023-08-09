Скандального ексгравця "Зорі" не пустили на матч Ліги чемпіонів у Шотландії через російський паспорт

Півзахисник швейцарського клубу "Серветт" Гаель Ондуа не зміг прибути до Шотландії на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти "Рейнджерса" через свій російський паспорт.

Британська влада не видала 27-річному футболісту збірної Камеруну візу, тому він не потрапив до складу делегації своєї команди на поєдинок у Глазго. Про це повідомляється на офіційному сайті "Серветта".

"Гаеля Ондуа позбавили поїздки до Глазго. Йому досі не видано візу британською владою. Гравець не поїде до Глазго. Значних зусиль, зроблених понад два тижні тому клубом та його гравцем, зокрема у співпраці з Шотландською футбольною асоціацією, виявилося замало. Клуб шкодує про цю ситуацію і підтримує свого гравця та його команду, якій з неспортивних причин доведеться грати без важливого гравця", – йдеться в заяві швейцарського клубу.

Матч "Рейнджерс" – "Серветт" відбудеться 9 серпня. Початок гри – о 21:45 за київським часом. Поєдинок-відповідь команди зіграють 15 серпня у Швейцарії.

Переможець протистояння в раунді плейоф Ліги чемпіонів позмагається за вихід до групового етапу із сильнішим у парі ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – "Штурм" (Австрія).

Гаель Ондуа: що відомо про футболіста

Ондуа народився в Камеруні, але виріс у Росії. Його батько працював у посольстві Камеруну в Москві. Футболіст має подвійне громадянство – Камеруну та РФ. На початку 2022 року він збирався виступати за збірну Росії, але після того як державу-терористку викинули з міжнародного футболу погодився на виклик від збірної Камеруну.

Цікаво, що в грудні 2017 року Ондуа підписав контракт із луганською "Зорею". Проте вже в березні 2018-го він залишив українську команду, не зігравши за неї жодного матчу. Наступним його клубом став російський "Анжі". Зараз Гаель захищає кольори швейцарського "Серветта".

На чемпіонаті світу-2022 в Катарі Ондуа грав за збірну Камеруну з прапором країни-агресорки на бутсах.

Це спричинило хвилю обурення у любителів футболу, зокрема серед українських уболівальнників. Сам Гаель знайшов ганебне виправдання своїм виступам на Мундіалі у бутсах з прапором Росії – у соцмережах він заявив, що робить це на знак поваги до країни, в якій виріс і здобув футбольну освіту.

Своєю чергою, у ФІФА вирішили заплющити очі на дії Ондуа та не застосували до гравця збірної Камеруну жодних санкцій.

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