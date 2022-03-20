Скандального форварда "Динамо" офіційно вигнали з оренди у Франції

Ліга 1 зареєструвала розірвання угоди.

Французький "Труа" достроково припинив співпрацю з орендованим у "Динамо" вінгером Жерсоном Родрігесом.

Про це повідомляє L’Equipe.

Французький клуб ще у лютому повідомив, що 26-річний люксембуржець звільнений в якості запобіжного засобу. Це було викликано порушенням дисципліни.

Але контракт з футболістом продовжував діяти, лише зараз Ліга 1 офіційно зареєструвала розірвання угоди.

Жерсон виступав у складі "Труа" від вересня 2021 року. Вінгер збірної Люксембургу зіграв у 15 матчах французької команди у всіх турнірах, забив один гол та зробив один асист.

У грудні Родрігеса вже виключали із заявки на матчі французької команди. Також повідомлялося, що "Труа" може достроково повернути форварда до України через те, що тодішній головний тренер команди Лоран Баттлес був незадоволений виступами гравця та його способом життя.

Родрігес перейшов до киян влітку 2019 року з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро, його контракт з "Динамо" розрахований до 30 червня 2024 року.

влітку 2019 року з японського за 2 мільйони євро, його контракт з "Динамо" розрахований до 30 червня 2024 року. Другу частину сезону-2019/20 форвард провів в оренді у турецькому "Анкарагюджю", де забив 6 голів в 11 матчах Суперліги. У середині липня Родрігеса вигнали з "Анкарагюджю" за бійку з одноклубником.

за бійку з одноклубником. У стані "біло-синіх" він також запам’ятався скандалами - ЗМІ повідомляли, що нападник приїжджав на тренування з запахом перегару, а також посварився з тодішнім головним тренером Олексієм Михайличенком.

Минулого сезону Родрігес взяв участь у 22 поєдинках "Динамо" в УПЛ, забив 4 голи і зробив один асист.

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