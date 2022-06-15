Скандального президента Федерації боксу України, який "братався" з росіянином, змістили з посади

Скандального президента Федерації боксу України, який "братався" з росіянином, змістили з посади

Володимир Продивус склав повноваження голови Федерації боксу України (ФБУ). Новим президентом організації став Кирило Шевченко.

Прізвище Шевченка було внесене Міністерством юстиції України до єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань. Це означає, що Продивус більше не очолює Федерацію боксу України.

Фото відповідного документу опублікував портал Tribuna.com. Про зміни в реєстрі стало відомо сьогодні, 15 червня.

Продивуса переобрали на посаду керівника ФБУ під час звітно-виборчої конференції в грудні 2021 року. Вибори бойкотували 11 регіональних федерацій, які звинуватили керівництво у фальсифікації результатів.

У лютому 2022 року 17 федерацій зібралися, щоб провести позачергову конференцію, де обрали вже іншого президента - Кирила Шевченка, який раніше був керівником київської федерації. Таким чином, частина регіональних представництв ФБУ визнавала очільником організації Продивуса, інші - Шевченка.

У травні 2022 року Продивус отримав посаду віцепрезидента Ради директорів Міжнародної боксерської асоціації (IBA), головою якої було переобрано росіянина Умара Кремльова.

Після цих виборів міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Продивус повинен залишити свою посаду в IBA, однак той відповів, що не збирається це робити.

Раніше Продивус неодноразово підтримував свого російського колегу. Зокрема, на травневому Конгресі IBA в Стамбулі українець братався з Кремльовим та отримав нагороду з його рук.

Варто зазначити, що посаду голови IBA росіянин отримав незаконно. Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав, що конкурента Кремльова нідерландця Бориса ван дер Ферста неправомірно не допустили до виборів.

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