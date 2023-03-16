Скандального прихильника Путіна переобрали на посаду президента ФІФА

Чинний очільник Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно знову був переобраний на цю посаду.

Про це повідомляє AFP.

52-річний функціонер був єдиним кандидатом на виборах, які відбулися 16 березня на 73-му Конгресі ФІФА у Кігалі (Руанда).

Для Інфантіно це буде третій термін на посаді президента Міжнародної федерації футболу. Інфантіно очолив ФІФА у лютому 2016 року. Через три роки італійця переобрали на другий термін. До цього він майже сім років обіймав посаду генерального секретаря УЄФА.

Зазначимо, що саме за його каденції відбулися скандальні Мундіалі в Росії та Катарі. У грудні минулого року перед фіналом чемпіонату світу-2022 ФІФА відмовилася транслювати відеозвернення президента України Володимира Зеленського із закликом до миру.

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