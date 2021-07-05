Скандального російського коментатора-пропагандиста внесли до "чорного списку" Мінкульту: в нього істерика

Скандального російського коментатора-пропагандиста внесли до "чорного списку" Мінкульту: в нього істерика

Дмитро Губернієв потрапив до списку осіб, що становлять загрозу нацбезпеці України.

Міністерство культури та інформаційної політики внесло до переліку осіб, що загрожуть нацбезпеці України, російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва.

Про рішення повідомляється на сайті Мінкульту.

Раніше Губернієв неодноразово образливо висловлювався на адресу України. Остання його скандальна заява була після перемоги збірної України над Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020. Російський пропагандист заявив, що українська збірна виграла завдяки російській мові.

"О, велика і могутня російська мова! Якою дає вказівки підопічним знаменитий український футболіст і тренер Андрій Шевченко! Олександр Зінченко в інтерв'ю розповість! Прекрасною російською! Російська мова - творець українського футбольного успіху!" - написав Губернієв в своєму Telegram-каналі.

Губернієв вже відреагував на включення до "чорного списку" та обізвав Мінкульт України "міністерством українського безкультур'я".

"І сміх і гріх. Всі знають, як я підтримую український спорт: біатлон, лижі, плавання, веслування та футбол. Я справді вважав, що українська збірна могла дійти до фіналу на Євро, і віддавав належне команді Шевченка. Якщо подивитесь, то я називав Андрія учнем Лобановського і захоплювався хлопцями.

Мабуть, міністерство культури збентежило те, що я звертав увагу на те, що їхня збірна розмовляє російською мовою. Це рішення міністерства українського безкультур'я! Мені за них соромно! Якщо я становлю загрозу національній безпеці, підтримуючи український спорт, то мені дуже шкода цих людей", - наводить слова Губернієва "Спорт-Экспресс".

Раніше повідомлялося, що Мінкульт прибрав з "чорного списку" російського співака Філіпа Кіркорова.

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