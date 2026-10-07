Скандального Бубку переобрали до виконкому НОК України: Гутцайт пояснив, чому це сталося

Сергій Бубка / © Associated Press

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Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт пояснив, чому Сергій Бубка залишився у складі виконавчого комітету організації, куди його переобрали на звітно-виборній Генасамблеї НОК України у вівторок, 6 жовтня.

Гутцайт у коментарі Суспільне Спорт пояснив цю ситуацію неможливістю виключити Бубку без наслідків для НОК України, оскільки він є членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

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Саме статус члена МОК передбачає автоматичне входження до виконкому національного олімпійського комітету.

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"Він є членом Міжнародного олімпійського комітету. За статутом та Хартією МОК Сергій Назарович Бубка як член МОК автоматично стає членом виконкому Національного олімпійського комітету", — пояснив Гутцайт.

Прибрати Бубку з НОК України, як зазначив Гутцайт, в організації не можуть — це суперечить вимогам МОК. Якщо ж раптом це станеться, то НОК України можуть покарати суворими санкціями.

"Хочу пояснити людям, що це Хартія — конституція Міжнародного олімпійського комітету. Якщо ми виключимо його з виконкому з будь-яких причин, ми порушимо Хартію МОК. За це Національний олімпійський комітет України можуть позбавити прапора та застосувати інші санкції", — заявив Гутцайт.

Сам Гутцайт 6 жовтня також був переобраний президентом НОК України. Він був єдиним кандидатом на посаду та отримав 164 із 166 можливих голосів. Двоє делегатів утрималися.

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Таким чином, Гутцайт очолюватиме НОК України до 2030 року. Разом із ним було переобрано виконавчий комітет організації, до складу якого увійшов і Бубка.

Гутцайт змінив Бубку на посаді президента НОК України у листопаді 2022 року. Сергій незмінно очолював організацію від 2005 року.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Бубка виїхав з України. У листопаді 2023 року СБУ заочно повідомила про підозру його брату Василю за статтями про колабораційну діяльність та сприяння терористичній організації "ДНР".

Нагадаємо, 2023 року видання Bihus.info опублікувало розслідування, в якому повідомлялося, що ТОВ "Фірма "Монблан", засновниками якого є Сергій Бубка та його брат Василь, отримало перші підряди від терористів "ДНР" та почало постачати їм пальне.

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Нагадаємо, у лютому скелетоніст Владислав Гераскевич із трибуни Верховної Ради закликав позбавити Бубку звання Героя України.

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