Скандальну російську команду з новою назвою вигнали з престижного кіберспортивного турніру

Скандальну російську команду з новою назвою вигнали з престижного кіберспортивного турніру

Турнірний оператор WePlay Esports після шквалу критики ухвалив рішення про виключення російської команди Outlaws з кіберспортивної ліги WePlay Academy League.

Організатори змагань WePlay Academy League запросили на турнір колектив Outlaws, який фактично є юнацьким складом скандальної команди Virtus.pro - VP.Prodigy.

Кіберспортивне ком’юніті обурило таке рішення, і організатори вирішили відмовитися від цієї ідеї.

Апдейт щодо участі команди з російської федерації на WePlay Academy League Season 4. pic.twitter.com/EHsDKtEs6F — WePlay Esports #StandWithUkraine (@weplay_eu) May 20, 2022

"Ми виключаємо команду Outlaws з участі у кіберспортивній лізі WePlay Academy League. Приносимо вибачення – ми визнаємо свою провину та розуміємо ваше обурення ситуацією. Наша команда не має жодних контрактів з організаціями з Російської Федерації, та керівництво буде продовжувати дотримуватися цієї позиції", – йдеться в заяві менеджменту турнірного оператора.

Нагадаємо, що російські гравці американської команди Cloud9 з CS:GO Дмитро sh1ro Соколов і Тимофій interz Якушин опинилися в епіцентрі скандалу, зобразивши на своїх автографах символ окупантів.

Читайте також:

Російські окупанти зруйнували стадіон у Харкові, на якому тренувалася збірна України (фото)

Український гімнаст вирішив бойкотувати престижні змагання в Італії через росіянина

"Порушення олімпійського перемир'я": у МОК пояснили, чому проти РФ та Білорусі запроваджують історичні санкції