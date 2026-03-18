Скандальний фінал Кубка Африки: у Сенегалі відреагували на технічну поразку

Збірна Сенегалу з футболу / © Associated Press

Федерація футболу Сенегалу (FSF) оскаржить рішення Апеляційного журі Африканської конфедерації футболу (CAF), яке присудило збірній Сенегалу технічну поразку у фіналі Кубка Африки проти Марокко, у Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS).

"Федерація футболу Сенегалу сьогодні взяла до відома повідомлення про рішення, винесене 17 березня 2026 року Апеляційним журі Африканської конфедерації футболу. Ця процедура була ініційована у зв'язку зі скаргою, поданою під час матчу фіналу Кубка Африки між Сенегалом та Марокко.

Згідно з цим рішенням, Апеляційне журі CAF визнало апеляцію Королівської федерації футболу Марокко (FRMF) прийнятною та задоволило її. Водночас орган скасував рішення Дисциплінарного журі CAF, мотивуючи це тим, що право апелянта бути вислуханим не було дотримано під час початкового провадження.

Апеляційне журі також дійшло висновку, що поведінка команди Сенегалу підпадає під статті 82 та 84 Регламенту Кубка Африки. У зв’язку з цим CAF оголосила, що FSF порушила статтю 82, і постановила зарахувати матч як технічну поразку Сенегалу з рахунком 3:0 на користь FRMF відповідно до статті 84.

Федерація футболу Сенегалу засуджує це рішення як несправедливе, безпрецедентне та неприйнятне, що дискредитує африканський футбол.

Для захисту своїх прав та інтересів сенегальського футболу Федерація найближчим часом подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду у Лозанні.

FSF підтверджує свою непохитну відданість принципам чесності та спортивної справедливості і триматиме громадськість у курсі розвитку подій у цій справі", — йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, фінальний матч Кубка африканських націй між Сенегалом і Марокко відбувся 18 січня 2026 року й закінчився перемогою сенегальців (1:0) за підсумками екстратаймів.

Наприкінці основного часу фінального поєдинку, за рахунку 0:0, спалахнув гучний скандал. На 90+8-й хвилині рефері призначив дуже суперечливий пенальті у ворота Сенегалу. На знак протесту частина гравців сенегальської збірної залишила поле, але потім повернулася, щоб дограти матч.

Півзахисник марокканців Браїм Діас не реалізував пенальті, пробивши паненкою по центру воріт, де залишився стояти голкіпер Сенегалу. Відтак рахунок залишився 0:0 і гра перейшла до екстратаймів, де Пап Гуйє забив переможний гол для сенегальців.

Після завершення матчу Федерація футболу Марокко подала апеляцію і CAF її задовільнила, визнавши, що поведінка сенегальської команди є серйозним порушенням регламенту.

Таким чином, Сенегалу зарахували технічну поразку з рахунком 0:3, а Марокко — відповідно, перемогу. Тож сенегальців позбавили завойованого трофею та віддали його марокканцям.

Зазначимо, що рекордсменом за перемогами на Кубку Африки є збірна Єгипту, яка вигравала цей турнір сім разів (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Раніше повідомлялося, що уряд африканської країни розпустив футбольну збірну після провалу на КАН-2025.