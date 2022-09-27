Скандували "Сербія": румунські та боснійcькі фанати влаштували масову бійку під час матчу Ліги націй (відео)

Поєдинок 6-го туру Дивізіону В Ліги націй Румунія - Боснія і Герцеговина запам'ятався масштабною бійкою за участю уболівальників обох збірних.

Румунські фанати провокували вболівальників суперника. Вони атакували сектор з уболівальниками гостей, кидали в них сидіння та фаєри, а також скандували "Сербія".

Боснійці також вирвали кілька сидінь з трибун і кидали ними у відповідь. Варто зазначити, що бійка могла б мати набагато гірші наслідки, але прямому зіткненню агресивних фанатів завадив достатньо високий паркан між секторами стадіону. Вгамовувати порушників порядку довелося поліції.

Сам матч завершився розгромною перемогою Румунії з рахунком 4:1.

Незважаючи на цю поразку, збірна Боснії і Герцеговини з 11 очками виграла групу B3 і наступний сезон Ліги націй проведе в елітному Дивізіоні А. Другу та третю сходинки посіли Фінляндія (8) та Чорногорія (7). Румуни з 7 балами стали останніми та вилетіли до Дивізіону С.

Нагадаємо, боснійська збірна збирається провести скандальний товариський матч з росіянами.

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