Скасований гол і вилучення: "Баварія" обіграла ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

Німецька "Баварія" перемогла французький ПСЖ в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито в другому таймі. На 53-й хвилині Кінгслі Коман на дальньому боці штрафного майданчика ударом злету замкнув навіс від Альфонсо Девіса.

Після забитого м'яча підопічні Юліана Нагельсмана мали чимало шансів, аби збільшити свою перевагу. Проте на лінії воріт господарів надійно діяв Джанлуїджі Доннарумма. Італійський голкіпер перевів у стійку постріл Еріка Шупо-Мотінга, а також парирував небезпечний удар Бенжамена Павара головою.

Парижани ж активізувалися лише наприкінці матчу. На 73-й хвилині Кіліан Мбаппе, який вийшов у другому таймі на заміну, втік у контратаку, але не переграв голкіпера мюнхенців Янна Зоммера. А потім воротар "Баварії" потягнув добивання від Неймара.

На 82-й хвилині французький клуб все ж вразив ворота суперника – Мбаппе з близької відстані вколотив м'яч під поперечину після прострілу Нуну Мендеша, але після перегляду відеоповтору гол скасовано через офсайд у португальського захисника.

Кінцівка поєдинку видалася надзвичайно емоційною. На 90+2-й хвилині мюнхенці залишилися в меншості – Павар отримав другу картку за підкат проти Мессі на межі власного штрафного. Однак це не завадило "Баварії" втримати мінімальну перемогу в Парижі.

Матч-відповідь між "Баварією" і ПСЖ буде зіграний в середу, 8 березня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

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