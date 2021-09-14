Скасували гол на останній хвилині: "Динамо" прикро втратило перемогу над "Бенфікою" на старті Ліги чемпіонів (відео)

Скасували гол на останній хвилині: "Динамо" прикро втратило перемогу над "Бенфікою" на старті Ліги чемпіонів (відео)

Команда Мірчі Луческу розпочала єврокубковий сезон домашньою нічиєю з "орлами".

Київське "Динамо" зіграло внічию з лісабонською "Бенфікою" в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні НСК "Олімпійський" у столиці України завершився з рахунком 0:0.

У першому таймі "орли" вдвічі більше володіли м'ячем, але великої кількості моментів біля воріт Дениса Бойка не створили. Перший шанс відкрити рахунок у зустрічі мали кияни - Буяльського збили перед штрафним майданчиком "Бенфіки", а Шапаренко зі стандарту чудово закрутив м'яч під поперечку. Воротар "Бенфіки" Влаходімос у красивому стрибку врятував свою команду.

Гості відповіли після подачі з кутового, які вони один за одним заробляли біля воріт "Динамо". Вертонген виграв верхову боротьбу і пробив головою, але у ворота не влучив.

"Орли" насідали на ворота українського клубу, змушуючи "біло-синіх" помилятися під тиском суперника. В середині тайму динамівці ледве самі не привезли собі гол. Бойко віддав перед власними воротами на Сидорчука, а того обікрали гравці "Бенфіки". На щастя, до акцентованого удару справа не дійшла.

Перед перервою команди обмінялися хорошими нагодами. Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук потужно пробив з середньої зони, але Бойко здійснив сейв, відбивши м'яч перед собою. А "біло-сині" могли вразити ворота гостей зусиллями Миколенка, однак Влаходімос був на місці та зафіксував м'яч.

У другій половині поєдинку домінування "Бенфіки" на футбольному полі продовжилося. На 55-й хвилині просто вбивчий шанс отримав Яремчук, але удар українця майже впритул ногою парирував Бойко.

"Динамо" стримувало натиск суперника до кінця поєдинку, а в компенсований час несподівано гучно вистрілило. Спочатку Шаперенко поцілив у хрестовину, а з добиванням Буялського впорався голкіпер. А після подачі останнього кутового Шапаренко вже відправив м'яч у ближній кут, проте арбітр зафіксував офсайд у Гармаша.

Просто неймовірна розв'язка поєдинку, після якої здобуте очко в матчі з "Бенфікою" багато хто розцінить як втрачену перемогу.

В іншому матчі стартового туру групи E "Барселона" на "Камп Ноу" програла "Баварії" (0:3).

Поєдинки 2-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 29 вересня: "Баварія" - "Динамо", "Бенфіка" - "Барселона".

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Володарі третіх місць перейдуть до Ліги Європи, де в стикових матчах позмагаються проти команд, які посіли другі місця в групах ЛЄ.

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