Скасований гол та вилучення голкіпера: кривдник збірної України сенсаційно поступився Ірану у матчі ЧС-2022

У п'ятницю, 25 листопада, у матчі 2-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Уельсу поступилася національній команді Ірану. Матч завершився з рахунком 0:2 .

На 12-й хвилині Уельс міг відкрити рахунок – Кіффер Мур отримав точний поперечний пас у штрафному майданчику та швидко пробив по центру воріт, однак голкіпер у стрибку виконав приголомшливий сейв.

За чотири хвилини відповіли іранці. Алі Голізаде відгукнувся на точний пас у штрафному майданчику та майстерним ударом вразив лівий кут воріт. Після перегляду системи VAR взяття воріт не зарахували через положення поза грою.

На початку другого тайму біля воріт валлійців сталося три поспіль небезпечні моменти. Сардар Азмун увійшов у штрафний майданчик, отримав фантастичну передачу та пробив з близької відстані, але влучив у праву стійку. Голізаде зіграв на добиванні із середньої відстані та влучив у ліву стійку. Після цього ще одного удару завдав Азмун, який опинився першим біля м’яча і пробив у напрямку середини воріт, але Вейн Геннессі виконав сейв.

На 73-й хвилині ще один момент створили іранці. Саїд Езатолахі пробив з межі штрафного майданчика. М'яч летів в лівий нижній кут воріт, але голкіпер знову врятував свою команду.

Наприкінці матчу збірна Уельсу лишилася у меншості – арбітр вилучив воротаря Вейна Геннессі.

У додатковий час Рузбех Чешмі вирвав перемогу Ірану у матчі. Він пробив здалеку і м'яч влетів в правий нижній кут воріт. Ще за кілька хвилин Рамін Резаеян забив другий гол своєї команди, поставивши крапку у поєдинку.

Нагадаємо, саме Уельс не пустив Україну на ЧС-2022. "Синьо-жовті" мінімально поступилися валлійцям в фіналі плейоф європейської кваліфікації. Доленосний гол українці пропустили після удару Бейла зі штрафного, коли м'яч у власні ворота зрізав Андрій Ярмоленко.

У іншому матчі групи B зустрінуться Англія та США. Поєдинок відбудеться також 25 листопада, але о 21:00 за київським часом.

У третьому турі 29 листопада Уельс визначить сильнішого з Англією, а Іран зіграє з США.

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