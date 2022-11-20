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Скасований гол у дебюті та дубль зіркового ветерана: Еквадор обіграв Катар у матчі-відкритті ЧС-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
1202
Час на прочитання
2 хв
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Скасований гол у дебюті та дубль зіркового ветерана: Еквадор обіграв Катар у матчі-відкритті ЧС-2022

Фото: Associated Press

Південноамериканці здобули впевнену перемогу над господарями турніру.

Збірна Еквадору завдала поразки команді Катару в стартовому матчі чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Аль-Байт" в Ель-Хаурі завершився з рахунком 0:2.

Уже на 3-й хвилині зустрічі еквадорці були близькими до того, щоб забити перший м'яч на Мундіалі. 33-річний Еннер Валенсія вразив ворота господарів, але після втручання системи відеоповторів (VAR), цей м'яч було справедливо скасовано через офсайд. 

Проте сумували представники Південної Америки недовго. На 16-й хвилині Валенсія таки став автором першого гола на ЧС-2022, холоднокровно реалізувавши пенальті.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Ще до перерви Валенсія подвоїв перевагу своєї команди, оформивши дубль. На 31-й хвилині ветеран збірної Еквадору ударом головою точно під стійку замкнув навіс з правого флангу.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Забезпечивши собі комфортний гандикап, Еквадор без проблем довів справу до перемоги. Катарці абсолютно нічого не змогли протиставити супернику.

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  • Крім Катару та Еквадору, в групі А також гратимуть збірні Сенегалу та Нідерландів. Вони проведуть очний матч першого туру в понеділок, 21 листопада. Початок – о 18:00 за київським часом.
  • У другому турі, 25 листопада, Катар зустрінеться із Сенегалом, а Нідерланди битимуться з Еквадором.

Нагадаємо, до плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи за підсумками трьох турів. Далі 16 збірних продовжать боротьбу за трофей у матчах на виліт.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
1202
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