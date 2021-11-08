"Сказав мені російською образливе слово": стало відомо, якого футболіста "Динамо" звинуватив гравець "Ворскли" в расизмі

"Сказав мені російською образливе слово": стало відомо, якого футболіста "Динамо" звинуватив гравець "Ворскли" в расизмі

За його словами, гравець "біло-синіх" назвав його "чорним".

Футболіст полтавської " Ворскли " Лукас Ранжел назвав гравця київського "Динамо", який проявив щодо нього расову дискримінацію в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги.

Зазначимо, що після матчу "Динамо" та "Ворскли" Ранжел стверджував, що дискримінація в його бік була як від уболівальників на НСК "Олімпійський", так і від одного з гравців столичного клубу.

Так, в ефірі програми "Великий футбол" Ранжел звинуватив у расизмі футболіста "біло-синіх" під номером 10, який належить півзахиснику Миколі Шапаренку.

"Після забитого гола я почув расистські вигуки з лівої трибуни. Після цього я отримав підтримку від одного із гравців «Динамо». То був №14 (Карлос де Пена – прим.). Він сказав, що йому соромно за те, що сталося. Але інший гравець "Динамо", №10, сказав мені російською образливе слово "чорний".



Під час матчу я не став нічого робити та відповідати на образи, а фокусувався на грі. А після матчу я підійшов і доповів арбітру. Він підтвердив, що також чув расистські вигуки. Сподіваюся на адекватну реакцію", - сказав Ранжел.

Матч "Динамо" - "Ворскла" завершився сенсаційною перемогою полтавців з рахунком 2:1 . Перший гол у ворота команди Луческу забив саме Ранжел.

Динамо – Ворскла - 1:2. Огляд матчу

"Біло-сині" (35 очок) після цієї поразки опустилися на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ. Уся річ в тому, що донецький "Шахтар" свій матч 14-го туру виграв та, як наслідок, зрівнявся з киянами за кількістю набраним балів. Утім, у "гірників" краща різниця забитих та пропущених голів.

"Ворскла" (28 пунктів) піднялася на третю сходинку.

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