"Сказав, що не хоче залишатися": Петраков розповів про напружені стосунки з одним із лідерів збірної України

У стані "синьо-жовтої" команди неспокійно.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів про натягнуті стосунки, які у нього склалися з півзахисником Русланом Малиновським. Ситуація між гравцем і керманичем загострилася після матчів відбіркового турніру ЧС-2022 з командами Казахстану (2:2) і Франції (1:1), які футболіст розпочинав на лаві запасних.

"Малиновський підійшов і каже, що теж хоче поїхати. Адміністратор сказав йому, що ми купили йому квиток на 9 вересня, ще матч у Чехії. А він сказав, що не хоче залишатися, а хоче поїхати. Він нічим це не пояснив. Я попросив адміністратора взяти йому квиток. Якщо людина хоче їхати, то нехай їде.

Немає ніякого конфлікту, ми не лаялися, нічого такого. Ми спочатку поговорили з ним у Казахстані. Я йому сказав, що у нас нова схема гри. Як ми будемо з тобою розмовляти, кажу. Він відповів, що рік тому, коли він грав у Бельгії, він, може, і був би проти, але зараз він знає, що на першому місці інтереси команди. А потім вже особисті. Я йому сказав: "Тримай руку. Молодець".

На "Олімпійському" я до нього підійшов і запитав, чи готовий він грати із Францією, якщо я випущу його на заміну. Він образився. Сказав: "Гаразд, у Казахстані я не грав. А чому не граю тут?" Ми ж з тобою домовлялися, кажу - інтереси команди у першу чергу. А він каже, що образився.

Кажу: "Я тоді перепрошую перед тобою. Це тебе влаштує?" Він відповів, що ні. Все. Він сів і поїхав. Все нормально, ми не лаялися, ми в хороших стосунках. Хочеш їхати - їдь. Це ж не клуб, де контрактні зобов'язання. Це збірна, не хочеш - їдь", - сказав Петраков у ефірі програми "Великий футбол".

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, журналіст вивів Петракова на емоції після нічиєї з Чехією.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання