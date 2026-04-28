Скажена перестрілка: ПСЖ здолав "Баварію" в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 6 травня в Мюнхені.
Французький ПСЖ обіграв німецьку "Баварію" в надрезультативному першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 5:4.
Рахунок у грі на 17-й хвилині відкрила "Баварія" — Гаррі Кейн реалізував пенальті після того, як Вільям Пачо збив Луїса Діаса у власному штрафному майданчику.
На 24-й хвилині ПСЖ відігрався — Хвіча Кварацхелія отримав закидання з глибини від Дезіре Дуе, змістився з лівого флангу в центр і точно пробив під дальню стійку.
На 33-й хвилині вже парижани вийшли вперед — Жоау Невеш ударом головою в дальній кут замкнув подачу з кутового від Усмана Дембеле.
На 41-й хвилині мюнхенці відновили паритет у зустрічі — Майкл Олісе отримав передачу від Александара Павловича, зайшов до штрафного майданчика і вколотив м'яч під поперечину.
У компенсований до першого тайму час ПСЖ знову повів у рахунку — Усман Дембеле забив з пенальті, який було призначено за гру рукою Альфонсо Девіса у штрафному майданчику "Баварії".
На 56-й хвилині підопічні Луїса Енріке збльшили свою перевагу в рахунку — Кварацхелія оформив дубль, розстрілявши ворота Мануеля Ноєра після прострілу Ашрафа Хакімі з правого флангу.
На 58-й хвилині французький клуб уп'яте вразив ворота "Баварії" — Дембеле оформив дубль ударом від ближньої стійки з лівого флангу штрафного майданчика після передачі Дуе.
На 65-й хвилині підопічні Венсана Компані скоротили відставання — Дайот Упамекано влучно пробив головою після подачі Йозуа Кімміха зі штрафного.
На 68-й хвилині "Баварія" впритул наблизилася до суперника в рахунку — Луїс Діас скористався закиданням Кейна від центрального кола і влучно пробив у правий кут.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.
Зазначимо, що матч ПСЖ — "Баварія" побив рекорд результативності півфіналу Ліги чемпіонів. Досі ніколи на цій стадії турніру в одному поєдинку не було забито дев'ять м'ячів.
Матч-відповідь між "Баварією" та ПСЖ відбудеться у середу, 6 травня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.