Скажена перестрілка: ПСЖ здолав "Баварію" в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ обіграв німецьку "Баварію" в надрезультативному першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 5:4 .

Рахунок у грі на 17-й хвилині відкрила "Баварія" — Гаррі Кейн реалізував пенальті після того, як Вільям Пачо збив Луїса Діаса у власному штрафному майданчику.

На 24-й хвилині ПСЖ відігрався — Хвіча Кварацхелія отримав закидання з глибини від Дезіре Дуе, змістився з лівого флангу в центр і точно пробив під дальню стійку.

На 33-й хвилині вже парижани вийшли вперед — Жоау Невеш ударом головою в дальній кут замкнув подачу з кутового від Усмана Дембеле.

На 41-й хвилині мюнхенці відновили паритет у зустрічі — Майкл Олісе отримав передачу від Александара Павловича, зайшов до штрафного майданчика і вколотив м'яч під поперечину.

У компенсований до першого тайму час ПСЖ знову повів у рахунку — Усман Дембеле забив з пенальті, який було призначено за гру рукою Альфонсо Девіса у штрафному майданчику "Баварії".

На 56-й хвилині підопічні Луїса Енріке збльшили свою перевагу в рахунку — Кварацхелія оформив дубль, розстрілявши ворота Мануеля Ноєра після прострілу Ашрафа Хакімі з правого флангу.

На 58-й хвилині французький клуб уп'яте вразив ворота "Баварії" — Дембеле оформив дубль ударом від ближньої стійки з лівого флангу штрафного майданчика після передачі Дуе.

На 65-й хвилині підопічні Венсана Компані скоротили відставання — Дайот Упамекано влучно пробив головою після подачі Йозуа Кімміха зі штрафного.

На 68-й хвилині "Баварія" впритул наблизилася до суперника в рахунку — Луїс Діас скористався закиданням Кейна від центрального кола і влучно пробив у правий кут.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.

Зазначимо, що матч ПСЖ — "Баварія" побив рекорд результативності півфіналу Ліги чемпіонів. Досі ніколи на цій стадії турніру в одному поєдинку не було забито дев'ять м'ячів.

Матч-відповідь між "Баварією" та ПСЖ відбудеться у середу, 6 травня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

