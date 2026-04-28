ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Скажена перестрілка: ПСЖ здолав "Баварію" в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 6 травня в Мюнхені.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
ПСЖ — "Баварія"

ПСЖ — "Баварія" / © Associated Press

Французький ПСЖ обіграв німецьку "Баварію" в надрезультативному першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 5:4.

Рахунок у грі на 17-й хвилині відкрила "Баварія" — Гаррі Кейн реалізував пенальті після того, як Вільям Пачо збив Луїса Діаса у власному штрафному майданчику.

На 24-й хвилині ПСЖ відігрався — Хвіча Кварацхелія отримав закидання з глибини від Дезіре Дуе, змістився з лівого флангу в центр і точно пробив під дальню стійку.

На 33-й хвилині вже парижани вийшли вперед — Жоау Невеш ударом головою в дальній кут замкнув подачу з кутового від Усмана Дембеле.

На 41-й хвилині мюнхенці відновили паритет у зустрічі — Майкл Олісе отримав передачу від Александара Павловича, зайшов до штрафного майданчика і вколотив м'яч під поперечину.

У компенсований до першого тайму час ПСЖ знову повів у рахунку — Усман Дембеле забив з пенальті, який було призначено за гру рукою Альфонсо Девіса у штрафному майданчику "Баварії".

На 56-й хвилині підопічні Луїса Енріке збльшили свою перевагу в рахунку — Кварацхелія оформив дубль, розстрілявши ворота Мануеля Ноєра після прострілу Ашрафа Хакімі з правого флангу.

На 58-й хвилині французький клуб уп'яте вразив ворота "Баварії" — Дембеле оформив дубль ударом від ближньої стійки з лівого флангу штрафного майданчика після передачі Дуе.

На 65-й хвилині підопічні Венсана Компані скоротили відставання — Дайот Упамекано влучно пробив головою після подачі Йозуа Кімміха зі штрафного.

На 68-й хвилині "Баварія" впритул наблизилася до суперника в рахунку — Луїс Діас скористався закиданням Кейна від центрального кола і влучно пробив у правий кут.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний провів увесь матч на лавці для запасних.

Зазначимо, що матч ПСЖ — "Баварія" побив рекорд результативності півфіналу Ліги чемпіонів. Досі ніколи на цій стадії турніру в одному поєдинку не було забито дев'ять м'ячів.

Огляд матчу ПСЖ — "Баварія"

Матч-відповідь між "Баварією" та ПСЖ відбудеться у середу, 6 травня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зійдуться мадридський "Атлетіко" та лондонський "Арсенал".

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie