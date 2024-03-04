"Скажіть Усику, що Туз повернувся": Ф'юрі відновив тренування після розсічення (відео)

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі повернувся до тренувань після розсічення, через яке перенесли поєдинок проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

"Циганський король" опублікував відео у своєму Instagram, на якому в ринзі готується до майбутнього бою з українцем.

"Скажіть хтось Усику, що Туз повернувся. Не можу дочекатися", – написав Ф'юрі.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

Ексчемпіон світу, який відправляв у нокдаун Ф'юрі, зробив прогноз на його бій проти Усика

Промоутер Усика озвучив нову версію травми Ф'юрі, через яку перенесли бій за "абсолюта"

Зірвав бій проти Усика: спаринг-партнер Ф'юрі розповів, як завдав йому розсічення