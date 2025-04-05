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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Схопив тренера суперника за ніс: Моурінью покарали за витівку в Туреччині – кумедне відео

"Особливий" отримав 3-матчевий "бан" за свій вчинок після вильоту з Кубка Туреччини.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Жозе Моурінью

Жозе Моурінью / © Associated Press

Головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью отримав дискваліфікацію на три матчі за підсумками скандального інциденту з головним тренером "Галатасарая" Оканом Буруком, який стався після чвертьфінального поєдинку Кубка Туреччини.

Про це повідомляє журналіст Ягиз Сабунджуоглу.

Стамбульське дербі завершилося поразкою підопічних Моурінью з рахунком 1:2 та вильотом з турніру.

Після гри Моурінью підійшов до Бурука та схопив його за ніс. Коуч "Галатасарая" дуже театрально впав на газон – кумедне відео розлетілося Мережею.

За даними джерела, Дисциплінарний комітет Федерації футболу Туреччини відсторонив Моурінью на три матчі за його витівку.

До 62-річного португальського фахівця застосували пом'якшене покарання, оскільки дії Бурука перед тим, як Моурінью схопив його за ніс, були кваліфіковані як провокація.

Наразі "Фенербахче" (65 очок) посідає друге місце у чемпіонаті Туреччини. Команда Моурінью відстає від "Галатасарая" на 6 балів, але має матч у запасі.

Раніше повідомлялося, що Моурінью отримав чотириматчеву дискваліфікацію за расизм і приниження арбітра.

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