Скільки в Україні футбольних фанатів та їхні прогнози щодо переможця Євро-2020: соцопитування

В перемогу України на Євро-2020 вірить більше третини опитаних.

Майже половина українців – 45% - вважають себе футбольними фанатами.

Про це свідчать результати дослідження, яке провела соціологічна група "Рейтинг".

Більше фанатів футболу серед мешканців західних регіонів, старшого покоління та чоловіків.

Водночас телевізійні трансляції Євро-2020 дивляться не лише затяті футбольні фанати, а загалом 54% опитаних. Із них 14% - усі ігри, 40% – окремі. Водночас 46% опитаних не дивляться матчі Євро-2020 взагалі. А серед тих, хто дивиться, - знову ж таки більшість жителів західних регіонів, старшого покоління та чоловіків. До того ж, футбольні вболівальники намагаються переглядати більшість матчів Євро-2020 (третина – усі, дві третини – окремі).

36% опитаних вірять у те, що Чемпіоном Європи стане Україна. 18% переконані, що це буде Англія, 15% – Італія, 10% – Іспанія, 7% – Бельгія, 2% – Данія, по 1% – Швейцарія та Чехія. Зазначимо, що Чехія, Бельгія та Швейцарія вже "вилетіли" із Чемпіонату. В перемогу національної збірної України більше вірять молодь та жінки.

Терміни проведення опитування: 30 червня – 2 липня 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,1%.

Євро-2020: як Україна підтримує своїх футболістів

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