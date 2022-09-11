Скинув "Шахтар" з вершини: "Колос" мінімально здолав "Металіст" та очолив турнірну таблицю УПЛ

У неділю, 11 вересня, в рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Колос" приймав харківський "Металіст".

"Колос" у домашньому матчі УПЛ мінімально здолав харківський "Металіст" - 1:0 .

У першому таймі команди не забивали, а у другій половині протистояння Сергій Мякушко вирвав для господарів перемогу.

Згодом гості залишились у меншості - червону отримав Олександр Каплієнко.

"Колос" має у активі 10 очок і вийшов на перше місце у турнірній таблиці УПЛ. "Металіст" з 7 очками займає 6-ту позицію.

У наступному турі "Колос" зіграє проти "Металіста 1925", а "Металіст" зустрінеться з "Шахтарем".

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