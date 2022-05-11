Складено рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за 2022 рік: хто увійшов до топ-10

Складено рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу за 2022 рік: хто увійшов до топ-10

Видання Sportico опублікувало список топ-10 оплачуваних спортсменів світу за останній рік.

Під час складення рейтингу враховувалися доходи спортсменів за останні 12 місяців. У ньому представлені лише ті спортсмени, які ще не завершили кар'єру.

У рейтингу Sportico бралися до уваги всі джерела доходів спортсменів (призові, спонсорські контракти та інші).

Очолив рейтинг баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. За останній рік він заробив 126,9 млн доларів, 90 мільйонів з яких - за неспортивну діяльність.

На другому місці розташувався форвард ПСЖ Ліонель Мессі - 122 млн доларів. Аргентинець обійшов свого одвічного суперника португальського нападника "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду (115 млн доларів).

Зазначимо, що рейтинг спортсменів за неспортивними доходами очолює Леброн Джеймс. А от лідером за спортивними доходами є мексиканський боксер Сауль Альварес - 84 млн доларів він отримав від призових чи зарплати й лише 5 млн доларів становив його неспортивний дохід.

Загалом до десятки рейтингу потрапили чотири баскетболісти, три футболісти, по одному представнику мають бокс, теніс та гольф.

Топ-10 високооплачуваних спортсменів 2022 року за версією Sportico

1. Леброн Джеймс (баскетбол) - 126,9 млн доларів

2. Ліонель Мессі (футбол) - 122 млн доларів

3. Кріштіану Роналду (футболу) - 115 млн доларів

4. Неймар (футбол) - 103 млн доларів

5. Сауль Альварес (бокс) - 89 млн доларів

6. Стефен Каррі (баскетбол) - 86,2 млн доларів

7. Кевін Дюрант (баскетбол) - 85,9 млн доларів

8. Роджер Федерер (теніс) - 85,7 млн доларів

9. Джеймс Гарден (баскетбол) - 76 млн доларів

10. Тайгер Вудс (гольф) - 73,5 млн доларів

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українські баскетболісти пробилися до півфіналу Дефлімпіади.

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