"Складне випробування": один з найкращих боксерів XXI століття оцінив шанси Камбососа проти Ломаченка та Гейні

"Складне випробування": один з найкращих боксерів XXI століття оцінив шанси Камбососа проти Ломаченка та Гейні

Ворд вірить у австралійського чемпіона.

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд поділився думкою про можливих суперників Джорджа Камбососа-молодшого українця Василя Ломаченка та амкриканця Девіна Гейні.

"Будь-який із цих боїв стане масовою подією в Австралії і обидва ці бою стануть складним випробуванням для Камбососа. У Джорджа є стійкість, сила, витримка, все, що він показав у поєдинку з Теофімо Лопесом, щоб виграти. Однак у нього немає права на помилку.

Зараз Камбосос грає м'язами у легкій вазі, начебто побив Флойда Мейвезера, але якщо він виграє наступний бій, йому доведеться провести обов'язковий захист, незалежно від того, з ким Джордж буде битися далі

Я готовий подивитися обидва бою, адже мені подобаються такі варіанти. Камбососу потрібно буде багато зробити, щоб перемогти.

Ніхто не вірив, що може виграти у Лопеса. Тепер отримай бій на стадіоні, який ти так хотів. У мене немає проблем ні з Гейні, ні з Ломаченком. Для мене обидва ці бою цікаві", - наводить слова Ворда Boxing News 24.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. У послужному списку Гейні 27 перемог (15 - нокаутом) у 27 поєдинках. У ніч проти 5 грудня він переміг свого співвітчизника Джозефа Діаса та захистив титул WBC у легкій вазі.

та захистив титул WBC у легкій вазі. В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

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