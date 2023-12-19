Скопіював відомого супергероя: святкування Довбиком забитого м'яча завірусилося у соцмережах (відео)

Дубль Артема допоміг "Жироні" здобути розгромну перемогу та повернути собі лідерство в чемпіонаті Іспанії.

Український форвард "Жирони" Артем Довбик оригінально відсвяткував свій гол у ворота "Алавеса" в матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги.

26-річний українець відкрив рахунок на 23-й хвилині поєдинку, головою добивши м'яч у порожні ворота після того, як голкіпер "Алавеса" потягнув удар Яна Коуту.

Забитий м'яч Артем вирішив відсвяткувати у стилі відомого супергероя Халка. Емоційне святкування Довбика швидко розлетілося соцмережами.

Його запостили як "Жирона" у власних соцмережах, так і офіційний акаунт Ла Ліги у Twitter, додавши підпис "Неймовірний Довбик" – це відсилання до культового фільму "Неймовірний Халк".

Нагадаємо, "Жирона" на своєму полі з дублем Довбика розгромила "Алавес" з рахунком 3:0. Свій другий гол у цьому матчі Артем забив на 59-й хвилині з пенальті.

Цього сезону Довбик зіграв 16 поєдинків у Ла Лізі, в яких відзначився 10 голами та 4 асистами. У списку найкращих бомбардирів поточного розіграшу Примери українського нападника випереджає лише півзахисник мадридського "Реала" Джуд Беллінгем, у чиєму активі 13 забитих м'ячів.

Додамо, що інший український гравець "Жирони" Віктор Циганков не потрапив до заявки на зустріч з "Алавесом" через мікропошкодження.

Успіх у грі з "Алавесом" дозволив підопічним Мічела повернутися на перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Команда Довбика і Циганкова на два бали випереджає мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, який посідає другу позицію. Гандикап "жиронців" над "Барселоною", яка йде третьою, складає вже 9 очок.

У наступному турі "Жирона" у четвер, 21 грудня, на виїзді зіграє проти "Бетіса". Після цього матчу чемпіонат Іспанії вирушить на різдвяно-новорічні канікули, після яких "біло-червоні" 3 січня 2024 року прийматимуть "Атлетіко".

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