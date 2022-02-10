Скористався грубою помилкою суперника: гол Лукаку вивів "Челсі" у фінал клубного чемпіонату світу

"Сині" мінімально перемогли "Аль-Хіляль".

В рамках 1/2 фіналу клубного чемпіонату світу лондонський "Челсі" мінімально обіграв саудівський "Аль-Хіляль" - 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив Ромелу Лукаку на 32 хвилині зустрічі. Нападник скористався грубою помилкою захисника суперника і зблизька розстріляв ворота саудівської команди.

Найкращі моменти матчу "Челсі" - "Аль-Хіляль"

У фіналі турніру британський клуб зіграє проти бразильського "Палмейраса", який в іншому півфіналі обіграв єгипетський "Аль-Ахлі" (2:0). Фінал турніру відбудеться у суботу, 12 лютого, в ОАЕ.

"Челсі" вже грав у фіналі клубного чемпіонату світу у 2012 році. Тоді лондонська команда поступилася бразильському "Корінтіансу" (1:0).

"Палмейрас" жодного разу не грав у фіналі турніру. У минулому розіграші клубного ЧС бразильський колектив поступився у півфіналі мексиканському "УАНЛ Тігрес", а у матчі за третє місце програв "Аль-Ахлі" (0:0, 3:2 за пенальті).

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